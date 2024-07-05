İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme süresi bir kez daha uzatıldı

İran'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme süresi bir kez daha uzatıldı. İran seçim kanunlarına göre ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi saat 24.00'e kadar uzatılabiliyor.

Dünya 05.07.2024 17:19 Giriş: 05.07.2024 17:19

Güncelleme: 05.07.2024 17:23 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA