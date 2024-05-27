İran'da cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı

İran'da cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından 28 Haziran'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimi için resmî süreç başladı.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için süreç başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bir kararname yayınlayarak seçim sürecinin resmî olarak başlatılması talimatını verdi.

Kararnamede, "Ayetullah Dr. İbrahim Reisi ve değerli arkadaşlarının şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken anayasanın 131. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 38. ve 39. maddeleri kapsamında 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi seçim sürecinin başlatılması kararı alındı" denildi.

Buna göre, ülke genelindeki valilik ve kaymakamlıklara 3 gün içinde kendi bölgelerinde seçim merkezlerinin kurulması ve yönetim kurullarının oluşturulması talimatı verildi.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakâr Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir seçime kadar vekaleten üstlendi.