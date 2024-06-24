İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hangi isimler öne çıkıyor?

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle 28 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yapılan ankette, reformist Mesud Pezeşkiyan yükselişe geçerek yüzde 24,4'le ilk sırada yer aldı. Oylarında gerileme gözlenen muhafazakar aday Said Celili ise yüzde 24'le ikinci yer aldı. Katılımcıların yüzde 27,9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimine ilişkin gelişmeler sürüyor.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 22-23 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4057 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

REFORMİST VE MUHAFAZAKAR ADAY KAFA KAFAYA

Katılımcıların yüzde 24,4'ü oylarında artış gözlenen reformistlerin adayı eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'a, yüzde 24'ü ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.

Daha önceki anketlerin bir çoğunda ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Ali Rıza Zakani yüzde 1,7 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,7'de kaldı.

OY KULLANMAYACAKLARIN ORANI YÜZDE 27,9

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 43,9'u kesinlikle sandığa gideceklerini, yüzde 7,7'si büyük olasılıkla katılacaklarını, yüzde 14,8'i bu konuda henüz karar vermediklerini açıkladı.

Ankete katılanlardan yüzde 5,7'si sandığa gitmelerinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 27,9'u hiç bir şekilde oy kullanmayacaklarını belirtti.

***

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Reisi'nin ölümünün ardından 28 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması kararlaştırılmıştı. Seçim için çok sayıda aday başvuru yapmıştı.