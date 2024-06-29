İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi: Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre reformist aday Pezeşkiyan yüzde 42,3 ile yarışı önde götürüyor. Muhafazakar aday Celili yüzde 39,5 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 42,3 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 39,5 ile Said Celili takip ediyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 42,3 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 5 milyon 560 bin 321'ini alan Celili onu yüzde 39,5 ile takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

"KADINLARA ZORLA BAŞÖRTÜSÜ TAKTIRAMAYIZ" DEMİŞTİ

İran cumhurbaşkanı adayları katıldıkları devlet televizyonunda internet yasakları ve zorunlu başörtüsü uygulamasını tartışmıştı. Seçimin tek reformist adayı Mesud Pezeşkiyan, "Nasıl daha önce kadınlarımızdan başörtüsünü alamadılarsa şimdi biz de kadınlara zorla başörtüsü taktıramayız" demişti.