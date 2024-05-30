İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süreci başladı

İran'da İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt süreci 5 gün sürecek, 7 gün adayların yeterliliklerinin incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak" dedi.

İran'da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konuya dair düzenlediği basın toplantısında, "İran tarihinde bir dönüm noktası olan bu hassas şartlarda ve bu kadar büyük bir kayba rağmen devrim liderinin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminde herhangi bir aksama yaşanmadı" dedi.

Aday kayıtlarıyla 14. Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinin başladığını belirten Vahidi, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt süreci 5 gün sürecek, 7 gün adayların yeterliliklerinin incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak" diye konuştu.

Vahidi, seçimlerin tam bir güvenlik içerisinde yüksek rekabet ve geniş katılımla gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

Aday olmak isteyenler İçişleri Bakanlığına giderek şahsen başvuru yapacak.

SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Mirtaceddini adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.