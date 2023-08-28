İran'da doğalgaz boru hattındaki patlamada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesinde, doğalgaz boru hattındaki patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Tesnim Haber Ajansına konuşan Bender Hamir Kaymakanı Mir Haşim Hastar, konuya ilişkin bilgi verdi.
Hastar, "Sabah saatlerinde Keşar bölgesindeki doğalgaz boru hattında patlama sonucunda yangın meydana geldi 1 kişi öldü" dedi.
Bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten İranlı yetkili, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.