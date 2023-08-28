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İran'da doğalgaz boru hattındaki patlamada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 13:13
  • Giriş: 28.08.2023 13:13
  • Güncelleme: 28.08.2023 13:13
Kaynak: AA
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İran'da doğalgaz boru hattındaki patlamada 1 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesinde, doğalgaz boru hattındaki patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Bender Hamir Kaymakanı Mir Haşim Hastar, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hastar, "Sabah saatlerinde Keşar bölgesindeki doğalgaz boru hattında patlama sonucunda yangın meydana geldi 1 kişi öldü" dedi.

Bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten İranlı yetkili, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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