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İran'da doğalgaz yetersizliği gerekçesiyle bazı fabrikalarda faaliyetler durduruldu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, doğalgaz yetersizliği gerekçesiyle sanayi bölgelerinde bulunan bazı fabrika ve atölyelerin faaliyetlerini durduğunu açıkladı.

Dünya
  • 18.12.2024 12:36
  • Giriş: 18.12.2024 12:36
  • Güncelleme: 18.12.2024 12:36
Kaynak: DHA
İran'da doğalgaz yetersizliği gerekçesiyle bazı fabrikalarda faaliyetler durduruldu
Fotoğraf: AA

İran'da doğalgaz yetersizliği nedeniyle birçok sanayi bölgesi faaliyetlerine ara verdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, Tahran'da ‘18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali’nde konuştu.

Kaimpenah, ülkede doğalgaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu açıkladı.

Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık" dedi.

Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığı olduğunu belirten Kaimpenah, "Ülkenin 945 milyon metreküp doğalgaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

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