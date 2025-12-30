İran'da döviz kuru rekor kırdı: Esnaf kepenk kapattı

İran'ın başkenti Tahran'da döviz kurundaki fahiş artışı proteste eden esnaf, kepenk kapattı.

Mehr Haber Ajansına göre, Tahran’daki Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu ile ses ve görüntü cihazlarının satıldığı pazarlarda faaliyet gösteren bir grup esnaf; döviz ve altındaki artışı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Döviz kurundaki artışa bağlı olarak fiyat artışı ve piyasa istikrarının bozulmasını protesto eden birçok esnaf, iş yerlerini kapattı.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göstericiler hükümet aleyhine sloganlar attı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Öte yandan Yargı Erki Başkanı Ejei, Tahran'da Yüksek Yargı Şurası toplantısındaki konuşmasında, söz konusu protestolara değinerek, döviz piyasasında "spekülatif hareketlere neden olanlarla mücadele edileceğini belirtti.

Döviz piyasasında dalgalanmalara neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını aktaran Muhsini Ejei, "Bazıları, döviz piyasasını bozarak ve ekonomik dalgalanmalar yaratarak halkın geçimini ve yaşamını hedef almıştır. Bunlar yetkililerin dikkatli ve uyanık yaklaşımıyla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Protestonun, esnaf ve piyasa üzerindeki artan ekonomik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İran'da geçen yıl bugünlerde 1 dolar 80 bin tümen iken bugün yaklaşık 140 bin tümenden işlem görüyor.