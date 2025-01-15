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İran'da düşen eğitim uçağında 3 kişi hayatını kaybetti

İran'da teknik arıza nedeniyle düşen eğitim uçağında yer alan üç kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 15.01.2025 12:13
  • Giriş: 15.01.2025 12:13
  • Güncelleme: 15.01.2025 12:24
Kaynak: AA
İran'da düşen eğitim uçağında 3 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (arşiv)

İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 3 kişilik mürettebatın öldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, Reşt kenti yakınlarında eğitim uçağının düşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Reşt kenti yakınlarında düşen hafif eğitim uçağında, pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kazanın nedeninin teknik bir arıza olduğu belirtilirken, uçağın modeline ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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