İran'da düşürülen ABD savaş uçağının son görüntüleri paylaşıldı
İran'da düşürülen F-15E savaş uçağına ait fotoğraflar paylaşıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun internet sitesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, uçakların enkazı ve kalıntılarını görülüyor.
İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağına ilişkin gelişmeler sürüyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) resmi internet sitesi Sepah News tarafından düşürülen uçağa ait fotoğraflar paylaşıldı.
Fotoğraflarda, İran’ın merkezinde düşen uçakların enkazı ve kalıntılarını görülüyor.
TRUMP: PİLOTLAR KURTARILDI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.
ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.
İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.
İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.
ABD’nin İran’da düşürülen son iki uçağı, bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu.
ABD medyası ve İran medyası dün ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu.
Dün sabah saatlerinde ikinci bir savaş uçağının vurulduğunu duyuran İran ordusu enkaz görselleri paylaştı
Ardından ABD medyası da ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.
Associated Press'e (AP) konuşan ABD Hava Kuvvetlerinden emekli eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD'nin en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybettiğini hatırlattı.