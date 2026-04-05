İran'da düşürülen ABD savaş uçağının son görüntüleri paylaşıldı

İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağına ilişkin gelişmeler sürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) resmi internet sitesi Sepah News tarafından düşürülen uçağa ait fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, İran’ın merkezinde düşen uçakların enkazı ve kalıntılarını görülüyor.

TRUMP: PİLOTLAR KURTARILDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.

İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

