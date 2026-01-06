İran'da ekonomik krize karşı '7 dolarlık gıda yardımı' kararı

İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Ahmed Meydari, bir süredir ekonomik gerekçelerle eylemlerin yaşandığı ülkesinde dört ay süreyle kişi başı aylık 10 milyon riyal (yaklaşık 7 dolar) yardım yapılacağını açıkladı.

Meydari, katıldığı bir televizyon programında ekonomik sorunlarla boğuşan halkın temel geçim maddelerine ulaşmasını kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalıştıklarını savundu.

"Halkın alım gücünü korumak için çeşitli önlemler aldıklarını" belirten Meydari, ülkesinde dört ay süreyle kişi başı aylık 10 milyon riyal (yaklaşık 7 dolar) yardım yapılacağını ve ödemelerin yardım için dağıtılan gıda kartlarına yansıtılacağını söyledi.

260 BİN MAĞAZA BELİRLENDİ

Meydari, ilk olarak 70 milyon kişinin hesabına ilk taksit olan 10 milyon riyal yatırdıklarını ve halkın belirlenen 260 bin mağazadan alışveriş yapabileceğini söyledi.

Yardımların aylık ve düzenli olarak hesaplara yatırılacağını belirten Meydari, temel gıda fiyatlarında artış söz konusu olması halinde yardım tutarının da buna paralel olarak artırılacağını vurguladı.

Daha önceki yıllarda yardımların nakit olarak yapıldığını hatırlatan Meydari, bundan sonraki süreçte yapılacak yardımların "aşırı fiyat artışını önlemek için sadece gıda alışverişi yapılması amacıyla doğrudan hesaplara aktarılacağını" dile getirdi.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ EYLEMLERİ

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini savunmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA, dün, ülkede 9 gündür süren eylemlere ilişkin bilgi verilmişti.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen eylemlerde 27 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde toplam 257 noktada meydana gelen eylemlerde 64 kişi yaralandı ve 1203 kişi de gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından eylemlerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, 8'inci güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 20'ye, yaralı sayısının 51'e ve gözaltına alınanların sayısının da 990'a yükseldiğini duyurmuştu.