İran'da enerji harcamaları gerekçesiyle 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji harcaması gerekçe gösterilerek bugün 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Entekhab haber sitesi, 13 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek gerekçesiyle, 13 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle:

"Yezd, Güney Horasan, Huzistan, Mazenderan, Simnan, Kum, Kürdistan, Hürmüzgan, Kirmanşah, Elborz, Merkezi, Gülistan, Kazvin, Kirman, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Zencan ve Hemedan."

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı.

Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde yetkililer sık sık halka tasarruf çağrısı yapıyor.