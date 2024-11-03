İran'da güvenlik güçlerinden kadın öğrenciye saldırı: Kıyafetlerini çıkararak protesto etti

İran'da bir kadın öğrenci, güvenlik güçleri tarafından "uygun bir başörtüsü" takmadığı gerekçesiyle saldırıya uğramasının ardından protesto amacıyla kıyafetlerini çıkardı.

Evrensel'in İran International haber sitesinden aktardığına göre; bir kadın öğrenci Tahran'daki İslami Azad Üniversitesinin (Islamic Azad University) güvenlik güçleri tarafından "uygun bir başörtüsü takmadığı" için saldırıya uğramasının ardından protesto amacıyla kıyafetlerini çıkardığı bildirildi.

İran Uluslararası kaynaklarına göre, kendisi için hemen bir tutuklama emri çıkarıldı.

Bir üniversite yetkilisi, öğrencinin protestonun ardından tutuklandığını doğrulandı.

İslami Azad Üniversitesi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Amir Mahjoub, X'te (Twitter) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Üniversitenin Bilim ve Araştırma Şubesi'nde bir öğrencinin ahlaksız bir eyleminin ardından kampüs güvenliği müdahale etti ve kişiyi kolluk kuvvetlerine teslim etti. Öğrencinin eylemlerinin nedenleri ve altta yatan sebepleri şu anda araştırılıyor."