İran'da Hamaney'den 2 bin 654 mahkum hakkında karar: "Af veya ceza indirimi"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kurban Bayramı gerekçesiyle onlarca mahkumun 'affedilmesini' veya cezalarının hafifletilmesini sağlayacak kararı onayladı. Karara göre, 29 idam mahkumunun cezaları hapse çevrilecek, 1038 mahkum da tahliye edilecek.

İran'da "Kurban ve Gadir-i Hum" bayramları nedeniyle 2 bin 654 mahkumun 'affedilmesi' veya cezalarının hafifletilmesini öngören karar onaylandı.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin "Kurban ve Gadir-i Hum" bayramları sebebiyle önerisi ve İran dini lideri Hamaney'in onayıyla 2 bin 654 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

29 İDAM MAHKUMUNUN CEZASI HAPSE ÇEVRİLECEK

Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsayan karara göre, 29 idam mahkumunun cezaları hapse çevrilecek, 1038 mahkum da tahliye edilecek.

'Af' kapsamına girenlerin 182'si kadın, 53'ü güvenlikle ilgili suçlamalardan hüküm giyenler ve 30'unun yabancı asıllı mahkumlar olduğu ifade edildi.

İran Anayasası'nın 110. maddesine göre, Hamaney'in mahkumları 'af' yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için 'af' çıkarıyor.