İran'da hangi füzeler var? İran İsrail'e hangi füzeleri attı? Fettah füzesinin özelliği nedir? İran'daki balistik füzeler ve özellikleri nelerdir?

İran, Ortadoğu'da füze teknolojisiyle dikkat çeken ülkelerden biri ve 1 Ekim 2024'te İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. Peki İran'daki balistik füzeler neler? İran'daki balistik füzelerin özellikleri nelerdir?Hem savaş stratejileri hem de bölgesel caydırıcılık açısından büyük bir rol oynayan İran balistik füzeleri, çeşitli menzil ve özelliklerde üretilmiş olup İran’ın askeri gücünün temel taşlarından birini oluşturmaktadır. İran'ın balistik füzelerine bakalım:

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler, ateşlendikten sonra belirli bir yörüngede hedefe doğru ilerleyen ve büyük bir hızla atmosfere yeniden giren uzun menzilli silahlardır.

Hem kara hem de deniz hedeflerine karşı kullanılabilir ve farklı menzil kapasiteleriyle stratejik birer caydırıcılık unsuru olarak değerlendirilirler.

İran, balistik füze teknolojisini geliştirerek kısa, orta ve uzun menzilli füzeler üretmiş ve bu sayede Orta Doğu’da güçlü bir askeri varlık haline gelmiştir.

İran’ın balistik füzeleri, İsrail ve ABD’nin bölgedeki üsleri gibi stratejik hedeflere ulaşabilecek kapasiteye sahiptir.

İRAN’IN BALİSTİK FÜZELERİ

İran’ın balistik füze envanteri, çeşitli menzil ve kapasitede füze sistemlerinden oluşur. Bunlar arasında en bilinen füze modelleri Shahab, Sejil, Emad ve Ghadr serileridir. Bu füzeler, İran’ın savunma gücünü artırma ve bölgedeki tehditlere karşı caydırıcı bir rol üstlenme amacıyla geliştirilmiştir.

İran'ın balistik füzeleri: Shahab Serisi

Shahab-1 ve Shahab-2: Kısa menzilli balistik füzelerdir ve menzilleri yaklaşık 300-500 km civarındadır. Bu füzeler, İran’ın erken dönem füze teknolojisinin temelini oluşturur.Shahab-3: Orta menzilli balistik füze olarak öne çıkan Shahab-3, yaklaşık 2.000 km menzile sahiptir ve İran’ın bölgesel güç dengesinde stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır.

İran'ın balistik füzeleri: Sejil Füzesi

Sejil, katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik bir füzedir. Menzili yaklaşık 2.000-2.500 km arasındadır ve özellikle yüksek hız ve hızlı ateşleme kapasitesiyle dikkat çeker. Katı yakıtlı yapısı, füzenin hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağlar ve bu, İran’ın operasyonel esnekliğini artırır.

İran'ın balistik füzeleri: Emad Füzesi

Emad, hassas güdümlü bir orta menzilli balistik füze olup yaklaşık 1.700 km menzile sahiptir. Bu füze, gelişmiş güdüm sistemi sayesinde yüksek isabet oranına sahiptir ve stratejik hedeflere karşı etkili bir şekilde kullanılabilir.

İran'ın balistik füzeleri: Ghadr Füzesi

Ghadr serisi, Shahab-3 füzesinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak kabul edilir. 2.000 km üzerindeki menziliyle İran’ın uzun menzilli balistik füze kapasitesini güçlendiren bir silah sistemidir. Ghadr, katı yakıt teknolojisine sahip olup daha hızlı ateşlenebilir ve hedeflere daha hassas bir şekilde ulaşabilir.

İRAN BALİSTİK FÜZELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İran’ın balistik füzeleri, teknik özellikleri bakımından çeşitlilik gösterir ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde tasarlanmıştır. İşte bu füzelerin temel teknik özellikleri:

Yakıt Türü: İran’ın balistik füze programında hem sıvı yakıtlı hem de katı yakıtlı füzeler yer alır. Sıvı yakıtlı füzeler, daha uzun hazırlık süresine sahipken, katı yakıtlı füzeler hızlı ateşlenebilir ve operasyonel esnekliği artırır.

Menzil: İran’ın balistik füzeleri, 300 km’den başlayıp 2.500 km’ye kadar varan geniş bir menzil aralığına sahiptir. Bu menzil çeşitliliği, İran’ın hem bölgesel hem de uluslararası hedeflere ulaşabilme kapasitesini artırır.

Taşıma Kapasitesi: İran’ın balistik füzeleri, genellikle 500-1.000 kg arasında değişen savaş başlıklarını taşıyabilir. Bu başlıklar nükleer, kimyasal veya konvansiyonel olabilir, bu da füzelerin farklı savaş senaryolarında kullanılmasına olanak tanır.

Hassas Güdüm Sistemleri: İran, balistik füzelerinin isabet oranını artırmak için gelişmiş güdüm sistemlerine yatırım yapmıştır. Özellikle Emad gibi füzelerde bu teknoloji, yüksek doğrulukla stratejik hedeflerin vurulmasını sağlar.

İRAN'IN HİPERSONİK FÜZESİ: FETTAH

İran, hipersonik füzesi Fettah'ı ilk kez İsrail'e karşı kullandığını açıkladı.

Fettah, İran'ın gelişmiş hipersonik füze teknolojisine sahip yeni nesil bir füzesidir.

2023 yılında tanıtılan bu füze, İran’ın savunma kapasitesini artırmak için geliştirdiği en önemli silah sistemlerinden biridir.

Fettah, ses hızının beş katına ulaşabilen bir hızda hareket edebilen hipersonik bir füze olup, özellikle savunma sistemlerini aşabilme kabiliyetiyle öne çıkmaktadır.

Bu özellik, füzeyi hedefe daha hızlı ve tahmin edilemez bir rota ile ulaştırırken, engellenmesini de son derece zor hale getirir.

Fettah, İran’ın stratejik caydırıcılık kapasitesini artırma amacıyla tasarlanmış bir füze sistemidir.

Füze, yaklaşık 1.400 kilometrelik bir menzile sahip olup, hem bölgesel hem de uluslararası tehditlere karşı kullanılabilecek bir saldırı gücü sunmaktadır.

Ayrıca, katı yakıt teknolojisi ile çalışması, hızlı ateşlenebilirlik ve operasyonel esneklik sağlar.

İran, bu füzeyle Ortadoğudaki askeri dengeleri kendi lehine değiştirme potansiyeline sahip güçlü bir silah sistemine daha kavuşmuştur.

İRAN BALİSTİK FÜZELERİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

İran’ın balistik füze programı, bölgesel ve küresel çapta önemli stratejik etkiler yaratmıştır. Füze teknolojisine yaptığı yatırımlarla İran, savunma ve saldırı gücünü önemli ölçüde artırmıştır. Bu füzeler, İran’ın düşmanlarına karşı güçlü bir caydırıcılık sağlamaktadır ve gerektiğinde saldırı kapasitesini desteklemektedir.

İran, bu füzeleri özellikle komşu ülkeler ve ABD üslerine karşı caydırıcı bir unsur olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda İsrail gibi bölgedeki diğer aktörlere karşı da stratejik bir tehdit oluşturmaktadır. Füze programı, İran’ın askeri gücünün bir göstergesi olarak uluslararası alanda önemli bir diplomatik tartışma konusudur.