İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için yarın Tebriz'de halkın katılacağı bir tören düzenlenecek.

Dünya 20.05.2024 15:13 Giriş: 20.05.2024 15:13

Güncelleme: 20.05.2024 15:16 Kaynak: AA

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