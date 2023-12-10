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İran'da hidrokarbon rafinerisinde yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 13:36
  • Giriş: 10.12.2023 13:36
  • Güncelleme: 10.12.2023 13:36
Kaynak: AA
İran'da hidrokarbon rafinerisinde yangın çıktı

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisi depolama tanklarında yangın çıktı.

İran devlet televizyonuna konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Ali Ahundi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ahundi, "Sabah saatlerinde Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisindeki depolama tanklarında yangın meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangının büyümesi ve olası patlamalara karşı bölgenin boşaltıldığını dile getiren Ahundi, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığını kaydetti.

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