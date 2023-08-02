İran'da iki günlük tatil Tahran'ı neredeyse "boş" bıraktı

İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle bugünden itibaren iki günlük tatil ilan edilmesinin ardından ülkenin orta bölgelerindeki halk, kuzeye giderken başkent Tahran gündüz saatlerinde sakinliğiyle dikkati çekti.

Başkentte sıcak havalar nedeniyle halk gece dışarı çıkmayı tercih ederken gündüz saatlerinde işi olanlar ise saat 11.00’e kadar işlerini halledip kapalı mekanlara geçiyor.

Kent genelinde mekanlar kapalı olmasına karşın Tahran Büyük Çarşı'daki esnaf çalışmalarına devam etti. Başkent ve ülke ticareti için önemli bir merkez konumunda olan Çarşı'daki kalabalıkta ise bu nedenle fazla değişim olmadı.

Kalabalık oluşuyla dikkati çeken kentin cadde ve sokaklarında sıcaklar nedeniyle sakin bir gün geçirilirken park ve bahçelerde ağaç gölgesinde yer bulanlar ise kendilerini şanslı hissediyor.