Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran'da iki Yargıtay hakimine suikast

İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan da olay yerinde intihar etti.

Dünya
  • 18.01.2025 12:18
  • Giriş: 18.01.2025 12:18
  • Güncelleme: 18.01.2025 12:22
Kaynak: AA
İran'da iki Yargıtay hakimine suikast
Fotoğraf: AA

İran'ın başkenti Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol