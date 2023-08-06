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İran'da indikleri kuyuda zehirlenen Afganistan uyruklu 4 işçi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 23:36
  • Giriş: 06.08.2023 23:36
  • Güncelleme: 06.08.2023 23:36
Kaynak: AA
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İran'da indikleri kuyuda zehirlenen Afganistan uyruklu 4 işçi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da, indikleri kuyuda zehirlenen 4 Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansı'na göre, Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Eydipur, "Şiraz'a bağlı Gaçı köyündeki atık toplama atölyesinin zehirli gazının üretildiği kuyuda çalışan 4 Afgan hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğunu ve birbirlerini kurtarmak için kuyuya indiklerini belirtti.

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