İran'da, İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi. Söz konusu kişinin suikasta uğrayan İranlılarla ilgili bilgileri, İran'da bulunan ve yine İsrail adına casusluk yapan şahıslar aracılığıyla kripto para karşılığı Mossad subaylarına ilettiği iddia ediliyor.

Dünya
  • 07.01.2026 09:46
  • Giriş: 07.01.2026 09:46
  • Güncelleme: 07.01.2026 09:49
Kaynak: AA
İran'da, İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi
Fotoğraf: AA

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, sosyal medya üzerinden Mossad ile irtibat kuran Ali Ardestani, ülkedeki bazı hedeflerin görüntülerini ve suikasta uğrayan İranlılarla ilgili bilgileri, İran'da bulunan ve yine İsrail adına casusluk yapan şahıslar aracılığıyla kripto para karşılığı Mossad subaylarına iletiyordu.

Ardestani'nin idam cezasının bugün infaz edildiği kaydedildi.

