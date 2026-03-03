İran'da İsrail'in katlettiği 165 kız öğrenci için tören düzenleniyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında katledilen 165 kız öğrenci için İran'da cenaze töreni düzenleniyor.

Hürmüzgan eyaletinin Minab kentindeki Şecere Tayyibe Kız Okulu’na düzenlenen saldırıda katledilen öğrenciler aynı yerde toprağa veriliyor.

Katliama tepki göstermek ve cenaze törenine katılmak için binlerce İranlı bölgeye akın etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda İsrail güçleri, İran’daki kız okulunu bombalamıştı.

İsrail'in saldırısında 165 kız öğrenci katledilmişti.

ERAKÇİ, MEZARLARI PAYLAŞMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından, İran'da İsrail saldırısında ölen çocuklar için kazılan mezarların görselini paylaştı. Erakçi, "Şunlar, ABD-İsrail’in bir ilkokula düzenlediği bombardımanda öldürülen 160’tan fazla masum küçük kız çocuğu için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça edildi. Bay Trump’ın vaat ettiği “kurtuluş” gerçekte işte böyle görünüyor. Gazze’den Minab’a, masumlar soğukkanlılıkla katlediliyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" mesajını paylaşmıştı.