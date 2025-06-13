İran'da, İsrail saldırılarında ölen üst düzey 3 yöneticinin yerine atama yapıldı

İran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı yerine yeni isimler atandı.

İran resmi ajansı IRNA, saldırıda ölen komutanların yerine yapılan atamalara ilişkin kararnameleri yayımladı.

Buna göre İran dini lideri Hamaney, saldırıda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Musevi'yi görevlendirdi.

2 ATAMA DAHA YAPILDI

Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı'na Muhammed Pakpur'u, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına da Ali Şadimani'yi getirdi.

İsrail'in gece düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid hayatını kaybetmişti.