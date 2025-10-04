Giriş / Abone Ol
İran'da Kızılay helikopteri düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Loristan eyaletinde Kızılay helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  04.10.2025 10:30
  Giriş: 04.10.2025 10:30
  Güncelleme: 04.10.2025 10:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde İran Kızılayı'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.

Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

