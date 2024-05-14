İran'da KKKA'dan 1 kişi öldü
İran'da KKKA'dan 1 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkiiler, Hürmüzgan eyaletinde 3 kişide KKKA tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden (KKKA) bir kişi yaşamını yitirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulcebbar Zakiri konuya ilişkin açıklama yaptı.
Zakiri, "Hürmüzgan eyaletinde 3 kişide KKKA tespit edildi. Bunlardan biri Rudan kentinde hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Söz konusu hastalığın, hayvancılık yapan insanlarda daha çok görüldüğüne dikkati çeken Zakiri, KKKA ilgili gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti.