İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması: 13 kişi hayatını kaybetti
İran'da kömür madeninde metan gazı patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 12 madenci de yaralandı. İranlı yetkili tarafından yapılan açıklamada, mahsur kalan 44 kişi için ise uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucunda 13 madenci yaşamını yitirdi.
İran devlet televizyonuna açıklama yapan Güney Horasan eyaletinin valisi Cevad Kanaat, eyalete bağlı Tebes ilçesindeki kömür madenindeki iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.
Olayda 13 madencinin hayatını kaybettiğini, 12 madencinin de yaralandığını aktaran İranlı yetkili, madendeki bloklarda toplam 69 kişinin çalıştığını ve mahsur kalan 44 kişi için de uzman ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.