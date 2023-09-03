İran'da kömür ocağındaki patlamada 6 kişi öldü
Kaynak: AA
İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür ocağında meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki Rezmcah Tezareh Kömür Ocağı'nda patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
Patlama nedeniyle çevre il ve ilçelerden arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.