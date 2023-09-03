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İran'da kömür ocağındaki patlamada 6 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 23:32
  • Giriş: 03.09.2023 23:32
  • Güncelleme: 03.09.2023 23:32
Kaynak: AA
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İran'da kömür ocağındaki patlamada 6 kişi öldü

İran'ın Simnan eyaletindeki bir kömür ocağında meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki Rezmcah Tezareh Kömür Ocağı'nda patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Patlama nedeniyle çevre il ve ilçelerden arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

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