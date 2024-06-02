İran'da Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

İran'da mevcut Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

İsmaili, başvuru sürecinin dördüncü gününde 14. cumhurbaşkanlığı seçimine aday adayı olarak kayıt yaptırmak üzere beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri ile birlikte İçişleri Bakanlığında kurulan seçim başvuru merkezine geldi.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan İsmaili, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkilileri anarak başladığı konuşmasında, "Halk, devrimci yönetim ve onurlu diplomasi istiyor. Halk, şehit Cumhurbaşkanı Reisi hükümetinin devamını istiyor." dedi.

İranlı Bakan, cumhurbaşkanı olması halinde "dış politikanın mevcut haliyle devam edeceğini, İran'ın bölgede ekonomi ve sanayinin merkezi haline geleceğini, konut ve inşaat projelerini tamamlayacağını, sağlık sistemini düzenleyeceğini ve ülkenin her yerine adaleti yayacağını" söyledi.