İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Dünya
  • 16.02.2026 01:29
  • Giriş: 16.02.2026 01:29
  • Güncelleme: 16.02.2026 01:35
İran'da maden işçilerine silahlı saldırı: 2 işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

