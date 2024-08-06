İran'da Mahsa Amini protestoları: Güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
İran'da Mahsa Amini protestoları sırasında güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili davada idama mahkum edilen bir kişinin cezaları infaz edildi.
İran'da 2022 yılındaki Mahsa Amini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezası infaz edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamaya göre, Mahsa Amini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde infaz edildi.
Mahkeme, Resayi hakkında 7 Eylül 2023'te idam kararı vermişti.
MAHSA AMİNİ GÖSTERİLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.