İran'da mayın patlaması: 1 kişi yaşamını yitirdi

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kenti kırsalında İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Irak sınırı yakınlarındaki Sakkız kentinde bir mayın infilak etti.

Mayının patlaması sonucu ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.