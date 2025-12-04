İran'da milyonlarca tonluk altın madeni keşfedildi

İran, Güney Horasan eyaletindeki özel bir madende ülkenin son yıllardaki en büyük altın keşiflerinden birinin yapıldığını açıkladı.

Al Arabiya'nın aktardığına göre Şadan isimli maden sahasında tespit edilen altın damarı yetkililer tarafından da teyit edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Şadan madenini "ülkenin en kritik altın sahalarından biri" olarak tanımlarken, Sanayi ve Madencilik Bakanlığı da keşfin ardından rezerv miktarının ciddi oranda arttığını duyurdu.

YAKLAŞIK 60 MİLYON TON

Yerel basına göre keşfedilen damar 7.95 milyon ton oksitli altın cevheri ve 53.1 milyon ton sülfürlü altın cevheri barındırıyor.

Yetkililer, ülkenin resmi altın rezervlerini açıklamasa da son yıllarda altın alımlarının kayda değer şekilde arttığını vurguluyor.

ZORLANAN EKONOMİYE DESTEK

Merkez Bankası temsilcilerinden Yekta Aşrafi ise altın rezervlerinin artırılmasının, uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorlanan İran ekonomisine destek olacağını ifade etti.