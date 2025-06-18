İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
İran'ın Loristan eyaletinde, sosyal medya üzerinden İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, İran’a yönelik saldırılarla ilgili halkta korku ve endişe yaratmakla suçlanıyor. Aynı bölgede dün de 18 kişi benzer suçlamalarla yakalanmıştı.
Kaynak: AA
İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.
Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.