Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı

İran'ın Loristan eyaletinde, sosyal medya üzerinden İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, İran’a yönelik saldırılarla ilgili halkta korku ve endişe yaratmakla suçlanıyor. Aynı bölgede dün de 18 kişi benzer suçlamalarla yakalanmıştı.

Dünya
  • 18.06.2025 09:05
  • Giriş: 18.06.2025 09:05
  • Güncelleme: 18.06.2025 09:06
Kaynak: AA
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.

Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çatışmalarda 6. gün: İsrail, Tahran’daki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi
BirGün'e Abone Ol