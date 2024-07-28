İran'da Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, reformistlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Rıza Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yayımladığı kararnameyle reformistlerin önde gelen isimlerinden ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Arif'i Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirdi.

İran'da 2016'da yapılan milletvekili seçimlerinde Tahran'dan birinci sırada Meclis'e girmeyi başaran Arif, bu seçimde ülke genelinde de en yüksek oyu almıştı. Arif, 2002'den bu yana Meclis ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin üyesi olarak görev yapıyor.