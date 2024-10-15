İran'da Nilfuruşan için cenaze töreni: Öldüğü iddia edilen İsmail Kaani de katıldı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

İSMAİL KAANİ TÖRENE KATILDI

Hakkında İsrail'in Beyrut saldırısında öldüğü, yaralandığı ve daha sonra da İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı iddiaları ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıkarak törende hazır bulundu.

Irak'ın Kerbela kentinde dün düzenlenen törenden sonra Tahran'a getirilen Nilfuruşan'ın cenazesi, memleketi İsfahan'da defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.

Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.