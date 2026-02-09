İran'da Nobel ödüllü Nergis Muhammedi’ye yeni hapis cezası

İran’da insan hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi, açlık grevine başlamasının ardından yeni suçlamalarla 7 yılı aşkın ek hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammedi'nin destekçileri, kararın ülkede protestoların bastırıldığı ve muhalefete yönelik baskının artırıldığı bir dönemde alındığına dikkat çekti.

Muhammedi’nin avukatı Mustafa Nili, kararın Meşhed kentindeki Devrim Mahkemesi tarafından verildiğini açıkladı.

Buna göre Muhammedi, “örgütlenme ve iş birliği” suçlamasıyla 6 yıl, “propaganda faaliyetleri” gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Ayrıca iki yıl yurt dışı yasağı ve Tahran’dan yaklaşık 740 kilometre uzaklıktaki Khosf kentine iki yıl süreyle zorunlu ikamet cezası verildi.

Destekçileri, Muhammedi’nin 2 Şubat’ta açlık grevine başladığını, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cezanın açıklanmasının ardından grevi sonlandırdığını açıkladı.

KANSER ŞÜPHESİYLE AMELİYAT OLDUĞU BİLİNİYOR

53 yaşındaki Muhammedi’nin daha önce cezaevindeyken kalp krizi geçirdiği, ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve 2024’te kanser şüphesiyle ameliyat olduğu biliniyor.

Muhammedi, Mahsa Amini’nin 2022’deki ölümünün ardından başlayan protestolara verdiği destek ve kadın hakları savunuculuğu nedeniyle uzun süredir Tahran yönetiminin hedefinde bulunuyor.

Muhammedi hakkında devlet güvenliğine karşı faaliyet ve propaganda suçlamalarıyla aldığı 13 yıl 9 aylık hapis cezası bulunuyor.

Muhammedi’nin destekçileri ve insan hakları örgütleri, sağlık durumu gerekçe gösterilerek geçici tahliye çağrısı yaparken, alınan son hapis cezası kararının uluslararası alanda yeni tepkilere yol açması bekleniyor.