İran'da otobüsle yakıt tankeri çarpıştı: 9 kişi öldü, 13 yaralı
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi olaya ilişkin bilgi verdi.
Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı" dedi.
İranlı yetkili olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans araçlarının sevk edildiğini kaydetti.