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İran'da otobüsle yakıt tankeri çarpıştı: 9 kişi öldü, 13 yaralı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 23.12.2024 14:10
  • Giriş: 23.12.2024 14:10
  • Güncelleme: 23.12.2024 14:13
Kaynak: AA
İran'da otobüsle yakıt tankeri çarpıştı: 9 kişi öldü, 13 yaralı
Fotoğraf: AA /Arşiv

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi olaya ilişkin bilgi verdi.

Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı" dedi.

İranlı yetkili olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans araçlarının sevk edildiğini kaydetti.

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