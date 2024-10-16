İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın: 1 ölü, 4 yaralı
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde bulunan bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, ilk belirlemelere göre yangının petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını açıkladı.
Kaynak: AA
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.
İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını aktardı.
Seyyidmusevi, olayın ilk belirlemelere göre petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu çıktığını belirtti.
Öte yandan yangının boyutu nedeniyle ilçedeki itfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kalması üzerine Ahvaz kentinden takviye ekiplerin yangına müdahale için bölgeye gönderildiği kaydedildi.