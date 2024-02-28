İran'da polis aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişi öldü
Kaynak: AA
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polis karakolu önündeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişinin bombanın imha etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Eyalet Savcısı Mehdi Şems Abadi olaya ilişkin bilgi verdi.
Şems Abadi, "(Bampur ilçesindeki) Muhammedan Polis Karakolu'nun güvenlik bölgesinde park halindeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan 2 teröristten biri meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
İranlı yetkili, olay mahallinden kaçan diğer saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.