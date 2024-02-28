Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran'da polis aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 10:48
  • Giriş: 28.02.2024 10:48
  • Güncelleme: 28.02.2024 10:49
Kaynak: AA
İran'da polis aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişi öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polis karakolu önündeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan bir kişinin bombanın imha etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan Eyalet Savcısı Mehdi Şems Abadi olaya ilişkin bilgi verdi.

Şems Abadi, "(Bampur ilçesindeki) Muhammedan Polis Karakolu'nun güvenlik bölgesinde park halindeki devriye aracına bomba yerleştirmeye çalışan 2 teröristten biri meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

İranlı yetkili, olay mahallinden kaçan diğer saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BirGün'e Abone Ol