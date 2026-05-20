İran'da polise silahlı saldırı: 1 memur öldü

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde devriye görevi yürüten polislere bir araçtan ateş açılması sonucu polis memuru Emir Hüseyin Şehreki yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 20.05.2026 19:13
  • Giriş: 20.05.2026 19:13
  • Güncelleme: 20.05.2026 19:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde devriye görevi yürüten polislere ateş açıldığı ve 1 polisin öldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Seravan kentinde emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Devriye görevi yürüten polislere bir araç içerisinden ateş açılması sonucu polis memuru Emir Hüseyin Şehreki yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.​​​​​​​

