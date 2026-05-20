İran'da polise silahlı saldırı: 1 memur öldü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde devriye görevi yürüten polislere bir araçtan ateş açılması sonucu polis memuru Emir Hüseyin Şehreki yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Tesnim Haber Ajansına göre, Seravan kentinde emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.