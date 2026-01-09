İran'da protestolar 13'üncü günde: Telefon ve internet hatları kesildi

İran'da ekonomik krize karşı 28 Aralık’ta başlayan ve hızla rejim karşıtı bir kimlik kazanan gösteriler 13'üncü günde de devam ediyor.

Kitlesel protesto eylemleri 31 eyaletin 27’sinde 250 noktaya yayıldı. Amerika merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’na (HRANA) göre 7 Ocak itibariyle 34 kişi hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi yaralandı, 2 binden fazla kişi ise gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı ise 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

BAZI PROTESTOCULAR ŞAH LEHİNE SLOGANLAR ATTI

Sosyal medyada yayılan videolarda protestocuların bir kısmının “Yaşasın Kral” sloganları attığı görülüyor. Göstericiler, 1979 İslam Devrimi öncesinde kullanılan aslan ve güneş figürlü eski İran bayraklarını taşıyor.

Batıdaki Lorestan eyaletinde çekilen görüntülerde, kalabalıkların Pehlevi hanedanına açık destek verdiği dikkat çekerken, başkent Tahran ve Meşhed’de de benzer sloganlar atılıyor.

Öte yandan Berlin ve Washington'da da Pehlevi destekçileri eylem yaptı. İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla protestolara açık destek vermiş ve sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

İRAN'DA INTERNET KESİLDİ

Dünyada internet kısıtlamalarını takip eden Netblocks, Tahran ve İran’ın birçok bölgesinde ülke çapında internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

PROTESTOLAR NASIL BAŞADI?

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı. Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.