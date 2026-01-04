İran'da protestolar 8. gününde: "En az 16 kişi öldürüldü"

İran’da protestolar, sekizinci gününe girdi. Hem devlet medyası hem de insan hakları örgütleri hafta boyunca ölümler ve tutuklamalar olduğunu bildirdi. Son üç yılın en büyük protestoları olarak nitelendirilen gösteriler, ülke geneline yayılarak devam ediyor.

İnsan hakları grubu Hengaw, protestoların başlamasından bu yana "en az 17 kişinin öldüğünü" bildirdi. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise "en az 16 kişinin öldüğünü ve 582 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı.

ÇAĞRI YAPANLAR GÖZALTINA ALINDI

HRANA, "protesto çağrısı yapan çevrimiçi hesapların yöneticilerinin de gözaltına alındığını" aktarırken, devlet kaynakları durumu doğruladı. İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin son iki gündür protesto liderlerini hedef aldığını" belirtti.

HAMANEY'DEN HALKA "SERT MÜDAHALE" TEHDİDİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke geneline yayılan protestolara dair ilk kez konuştu.

Dini lider, "olayların arkasında ABD ve İsrail gibi dış aktörlerin olduğunu" öne sürerken, göstericilere karşı bazı mesajlar verdi.

Devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, riyalin değer kaybı ve hayat pahalılığı nedeniyle sokağa çıkanların "taleplerini meşru gördüklerini ve yetkililerin bu kesimle diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini" belirtti.

Ancak "Barışçıl taleplerle, şiddet eylemleri ayrılmalıdır" vurgusu yapan Hamaney, "Protestocularla konuşuruz ancak şiddete yönelenlere taviz verilmeyecek" dedi. Ayetullah Ali Hamaney, "sokak olaylarını provoke edenlere karşı devletin, sert yüzünü göstereceği" uyarısında bulundu.