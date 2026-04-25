İran'da saldırı hazırlığı iddiası: 239 kişi gözaltına alındı

İran'ın batısından saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 239 kişi gözaltına alındı.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail ile bağlantılı, ülkenin batı bölgelerinden askeri saldırı hazırlığı yapıldığı iddia edilen noktalara operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında, Kürdistan eyaletinde "ayrılıkçı gruplara" mensup 11 kişinin de aralarında olduğu 84 kişi yakalandı bir kişi ise öldürüldü.

Kirmanşah eyaletindeki operasyonlarda, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 4 casus dahil "düşman hücrelere bağlı" 155 kişi gözaltına alındı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 8 roketatar, 2 binden fazla roketatar mühimmatı, 90 bomba fünyesi, 18 el bombası, 5 havan topu mermisi, çeşitli silahlara ait 1253 mermi, 6 tüfek bombası ve telsiz iletişim cihazları ele geçirildi.

Diğer yandan bölgede yasa dışı silah alım satımı yapan gruplara da operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda ise 144 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silaha el konulduğu belirtildi.