İran'da savaşın eşiğinde TIME’dan dikkat çeken kapak: “Ayetullah’tan sonra”

İran’da bölgesel gerilimin ve savaş ihtimalinin yeniden tartışıldığı bir dönemde, Amerika merkezli TIME dergisi yayımladığı son kapağıyla gündeme geldi.

“After the Ayatollah” (Ayetullah’tan sonra) başlığını taşıyan kapak, ülkede olası bir siyasi kırılma sonrasına ilişkin senaryoları çağrıştıran görsel diliyle dikkat çekti.

Kapakta kırmızı ve siyah tonların hâkim olduğu bir atmosfer kurulurken, Ayetullah sırtı dönük şekilde resmedildi. Ayetullah’ın sırtında ise İran’daki rejim karşıtı protestolara gönderme yapan, kadın ve erkek figürlerinden oluşan sembolik bir temsil yer aldı.

SADDAM VE KADDAFİ DE BENZER BİÇİMDE KAPAKLARA TAŞINMIŞTI

TIME dergisi, daha önce Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi için hazırladığı kapaklarda da “sonrası” vurgusunu öne çıkarmış; rejim değişimi ya da iktidar boşluğu ihtimalini sembolik imgelerle işlemişti.

Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgali sürecinde Saddam Hüseyin’i kapağına taşıyarak “Saddam’dan sonra” vurgusu yapan bir anlatım kullanmış, 2011’de ise Libya lideri Muammer Kaddafi’yi yarı silinmiş bir portreyle “Kaddafi’den sonra dünya” ifadesiyle okurlarının karşısına çıkarmıştı. Her iki kapak da, liderlerin henüz hayatta olduğu ve iktidarlarını sürdürdüğü bir dönemde yayımlanmış; bu sürecin ardından Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi kısa süre içinde iktidardan düşerek yaşamlarını yitirmişti.

SOSYAL MEDYADA "EPSTEİN" TEPKİSİ

Kapak, sosyal medyada yalnızca İran bağlamında değil, TIME’ın editoryal tercihleri üzerinden de tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, derginin bu kapağı yayımlarken Jeffrey Epstein dosyasına yönelik sınırlı ilgisini eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ise kapağı ironik biçimde yeniden düzenleyerek Ayetullah görselinin yerine Epstein görselleri yerleştirdi ve kapağı bu şekilde yeniden yorumladı.