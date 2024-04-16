İran'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Kriz Merkezi Başkanı Mecid Muhibbi konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Haş-İranşehr hattındaki tren yolunda çalışan 3 işçi içerisinde bulundukları iş makinasının suya kapılması nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Sele kapılan bir işçiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.