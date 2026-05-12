İran'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İran, ülkede "İsrail ile bağlantılı" silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatının açıklamasına dayandırdığı haberinde, istihbarat çalışmaları sonucunda İsrail ile bağlantılı terör gruplarının silah kaçakçılık şebekelerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 5 tim şeklinde 20 kişinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahıslardan 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı, 2 bin fişek ve ilgili mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.