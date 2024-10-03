İran'da silahlı çatışma: 3 kişi öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, emniyet güçleri "Ceyşul Adl" örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet güçlerinin Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ceyşul Adl" örgütüne bağlı bir şebekeye düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

SON 1 HAFTADA 3 SİLAHLI SALDIRI

İran'ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırına yakın Sistan-Beluçistan eyaletinde son bir haftada 3 silahlı saldırısı düzenlendi.

Eyalete bağlı Rask kasabasında 30 Eylül'de polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisi öldürülürken, bir gün sonra Nikşehr ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıların ardından 2 Ekim'de Haş ilçesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin polis aracına açtığı ateşte 2 polis hayatını kaybetti.

İran’da 2003 yılından bu yana ülkede birçok kez saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi’nin, 2010’da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012’de ismini Ceyşu’l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

Tahran yönetimi ise "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek saldırılar düzenleyen Ceyşu’l Adl örgütünün yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.