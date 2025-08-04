İran'da su kıtlığı kapıda: Tahran'da barajlardaki su seviyesi yüzde 12’ye düştü

İran'ın başkenti Tahran'da barajların doluluk oranı yüzde 12'ye düştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Muhsin Erdekani konuya ilişkin bilgi verdi.

Erdekani, "Yaz mevsiminin ortasına yaklaştığımız bugünlerde, Tahran'ın su ihtiyacını karşılayan 4 ana barajın su rezervi yüzde 12'ye düştü" dedi.

Bu seviyenin normal yıllarda yüzde 60-70 civarında olduğunu belirten Erdekani kentte ciddi bir su krizi yaşandığını açıkladı.

"BU YIL YAŞANAN SU KITLIĞI, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE"

Erdekani, "Bu yıl yaşanan su kıtlığı, son yüzyılda benzeri görülmemiş düzeydedir. Tahran ve çevresinde mevcut tüm su kaynakları maksimum kapasiteyle kullanılıyor. Dağıtım şebekesindeki basınç düşürme uygulaması, su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi adına hayata geçirildi" dedi.

"Her Vatandaş Bir Su Gönüllüsü" kampanyasına katılım çağrısında bulunan İranlı yetkili, işbirliği sayesinde bugüne kadar önemli bir ilerleme kaydedildiğini, vatandaşlardan en az yüzde 20 oranında tasarruf beklediklerini ve bu dayanışmanın yeni yağış dönemine kadar sürmesi gerektiğini söyledi.