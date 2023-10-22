İran'da termik santralindeki patlamada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İran'da başkent Tahran'a bağlı Ribatkerim ilçesindeki Perend Termik Santralinde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 4 kişi yaralandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ribatkerim Kaymakamı Ümid Ahmedi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Ahmedi, "Türbine doğal gaz sevk eden hatta yaşanan bir sorun nedeniyle patlama meydana geldi. 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı." dedi.

Başkent Tahran'ın güney batısındaki Perend Termik Santralinde doğal gazdan elektrik üretimi yapılıyor.