İran'da üst düzey emniyet yetkilisi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
İran'da, üst düzey emniyet yetkilisi Hüseyin Ali Piri evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde üst düzey emniyet yetkilisi Hüseyin Ali Piri'nin kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Haş ilçesinde Polis Teşkilatının Suç Soruşturma Dairesi Müdürü ve Haş Emniyet Müdür Yardımcısı Piri, cuma namazı sonrası evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.
Piri'nin, cuma namazı sırasında sivil kıyafetlerle görevde olduğu ve görevi sonrasında uğradığı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olaya ilişkin başka bilgi verilmedi.